La tragedia innescata in Italia dalla epidemia da coronavirus impone a tutte le piccole forze antisistema ed anti-Regime, a tutte le personalità che con capacità e coraggio si battono per una Italia libera, veramente democratica e sovrana, una accelerazione decisa circa le strategie da adottare. Non ci riferiamo soltanto alle forze di opposizione parlamentari (Lega, FDI e FI), ma, a questo punto, anche e soprattutto alle forze di opposizione fuori dal Parlamento, che pur esistono. Fra queste, soprattutto le sigle della vasta ed indefinita galassia sovranista. Si può dire che negli ultimi anni in Italia si è creato un vasto arcipelago di sigle, di personalità, di organi di stampa, di gruppi facebook , che, ponendo la questione della sovranità nazionale, per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale ha costituito finalmente, almeno a livello di opinione pubblica, un consistente fronte di resistenza al discorso pubblico dei media e del Regime. Per Regime, noi del Nuovo Partito d’Azione intendiamo il sistema di potere imperniato prima sulla DC e poi sul suo erede PD (erede anche del PCI). Del particolare Regime italiano del secondo dopoguerra, tuttora in voga, che è un Regime coloniale e fantoccio, fanno parte ed hanno fatto parte anche i satelliti ‘laici’ della Prima Repubblica (PSI, PSDI, PRI e PLI), nonché le neoformazioni sedicenti rinnovatrici come l’IDV e, addirittura, il M5S. Questo Regime consociativo, che ha come cemento comune fra le sue componenti la sudditanza coloniale e la retorica dell’antifascismo, potremmo racchiuderlo in un nuovo acronimo; A.M.A.M (Atlantico, Mafioso, Antifascista, Massonico). Esso ha, senza sostanziali rotture, tanto dominato quanto rovinato l’Italia e lo ha fatto sempre obbedendo ai padroni stranieri (USA, U.E. e Vaticano). Sull’altro versante, anche il fronte di opposizione parlamentare, cioè il fronte delle destre non è granché credibile, né tanto meno attrezzato, al di là della sua presunta autosufficienza per vincere le prossime elezioni (tutta da dimostrare), per rappresentare quella speranza di liberazione anticoloniale del Paese che sale sempre più forte dalle viscere del nostro Paese. La liberazione dall’avvilente ed umiliante (ma non solo avvilente ed umiliante) status coloniale costituisce il vero passaggio preliminare per ricostruire il Paese e rilanciarlo nel mondo. La madre di tutte le battaglie, potremmo ben dire. Non crediamo affatto che il centrodestra, anche se lo volesse e lo proclamasse apertis verbis, sia in grado o possa essere in grado di reggere da solo un ruolo così grande, un ruolo di portata epocale, tale da cambiare la Storia. Ciò per varie ragioni, ma soprattutto perché in quei tre partiti c’è ancora un forte legame con le correnti atlantiste o eurocratiche, anche se, al tempo stesso, si sono viste nel fronte delle destre, e soprattutto nella Lega e in FDI, apprezzabili mosse in senso veramente sovranista. Al di fuori del Parlamento e al di fuori di questi due fronti, l’unica apprezzabile novità di rilievo apparsa nel nostro Paese è l’esistenza, almeno a livello potenziale e virtuale, di quanto descrivevamo poc’anzi e cioè di un ampio arcipelago di sigle sovraniste, ‘populiste’ e radicaldemocratiche, un arcipelago che, nel suo complesso, ha una influenza sempre più grande sulla opinione pubblica, grazie soprattutto ai nuovi canali mediatici di Internet (blog, riviste on line ecc. ecc.) e grazie ai social network (Facebook, ma anche al nuovo social network russo VK). Ora, il problema che avevamo messo a fuoco già prima dell’inizio dell’emergenza coronavirus, e che l’epidemia ha fatto diventare enorme e ancor più improcrastinabile e scottante, è il seguente; quale deve essere la ‘mission’ di questo arcipelago? Detta in altri termini; quale deve essere la sua mission politica ai fini della Liberazione autentica e del cambiamento? Ovviamente per cambiamento intendiamo un cambiamento autentico e non certo come quello del governo gialloverde. Per quanto riguarda invece il governo giallorosso, si tratta di una spudorata ed infame ripresa del vecchio, marcio, corrotto e malavitoso Regime settantennale AMAM imperniato sulla continuità DC-PD. La risposta è già contenuta nella domanda; deve essere una mission di Liberazione. Ma il problema vero non è quello di definire il senso della mission, quanto piuttosto quello di interrogarsi sulla capacità, almeno allo stato attuale, di saper percorrere questa strada di portata storica epocale. L’arcipelago sovranista extraparlamentare la vuole percorrere? Vuole intraprendere questa strada? Vuole, in altre parole (è qui il nocciolo della questione) darsi finalmente una forma politica vera, vuole darsi una strategia politica vera, che, necessariamente, non potrà che essere una strategia politica unitaria tra tutte le componenti dell’arcipelago? Oppure, ponendo la questione in maniera diversa, i Fusaro, i Chiesa, i Galloni, i Messora, i Paragone, gli Amodeo e i tanti altri nomi dell’arcipelago sovranista extraparlamentare (che non cito ma solo per brevità di esposizione) sono interessati unicamente a fare i giornalisti (e non ad organizzare un nuovo Polo politico? L’interrogazione non vuole essere ingenerosa nei confronti di tutti questi compagni d’area, essendo noi ben consapevoli della grande azione politica suscitata dall’agitazione mediatica e giornalistica di tanti temi-chiave e della portata che questa azione giornalistica ha e può avere sulla formazione delle coscienze nel nostro Paese. Ma, riprendendo il filo del discorso, se questi amici e compagni di lotta sono interessati a produrre effetti politici in modo soltanto indiretto, cioè solo attraverso il giornalismo, se sono cioè interessati a delegare il momento squisitamente politico ad altri, a chi concretamente pensano di affidare tale delega? Non è chiaro quasi niente nell’arcipelago sovranista per quel che riguarda la necessaria fase di traduzione di tutte queste belle energie e di tutte queste belle intelligenze in termini spiccatamente politici. Ecco, il problema è questo e noi crediamo che i seguaci, i followers di queste personalità di area sovranista abbiano, a questo punto, anche il diritto di sapere in quali termini politici concreti essi intendono, se lo intendono, portare avanti la mission.

Quindi, i problemi sul tappeto , per i sovranisti autentici, cioè per i sovranisti extraparlamentari, sono essenzialmente i tre seguenti;

Come intendono i sovranisti extraparlamentari portare avanti la mission di liberazione del sovranismo italiano in un modo direttamente politico?

Ma soprattutto; intendono farlo?

Con quali possibili strategie sul piano politico tradizionale ed istituzionale?

La tragica crisi scatenata dal coronavirus si è innescata su un quadro che se ora appare tragico, molto drammatico lo era già da prima e per tanti altri motivi. L’epidemia e le sue pesantissime conseguenza italiane hanno mostrato ciò che alcuni di noi sapevano già e cioè che il Re è nudo. Con il coronavirus si è potuto ben vedere cosa esiste dietro la opaca facciata della istituzioni e dello Stato; ben poco davvero. Gli italiani sono stati abbandonati da uno Stato che si è rivelato un fragile vascello pieno di buchi, che fa acqua da tutte le parti e in questo caos tragico gli italiani hanno potuto ancor meglio pesare la consistenza della classe politica. Non solo di quella di governo e di Regime, ma anche di quella di opposizione. Per farla breve, mai come in questo momento gli italiani non sanno più a chi aggrapparsi e mai come in questo momento sale da tante parti del Paese dolorante e tramortito una richiesta di qualche nuova e credibile, veramente credibile e veramente nuova, offerta politica. Ora c’è da dire un altro fatto; l’offerta, almeno in vie generali, la nuova offerta credibile c’è già ed è quella portata avanti dal sovranismo italiano, dall’autentico sovranismo italiano, che è solo quello extraparlamentare. Le ricette alternative al Regime, ma in parte anche alla stessa opposizione di destra, esistono già e sono quelle portate avanti nei loro blog, nei loro video su Youtube, nelle loro conferenze, nei loro post su FB dai protagonisti dell’area. C’è solo un ma. Allo stato virtuale, cioè allo stato di opinion maker o di formazione culturale di una nuova public opinion, tutte queste belle ricette non servono praticamente a nulla. O, meglio; non servono a nulla se non diventano parte di una vera strategia politica.

Una strategia politica non si inventa dalla mattina alla sera. Si discute, si concorda, si delinea tra i soggetti dell’area, ma solo se i soggetti dell’area decidono di uscire dalla loro fase personalistica, non di rado anche narcisistica o infantilmente autoreferenziale, e solo se decidono finalmente di far politica, smettendola di far credere che il loro ruolo politico si possa esaurire nella conferenza o nel video su You Tube o nell’articolo del proprio blog e in cose del genere. Una strategia è quindi tutta da elaborare e da decidere (sempre qualora ci fosse la volontà di far politica davvero e sul serio), ma, quale che possa essere, essa dovrà muoversi necessariamente all’interno del seguente campo di opzioni;

Costituire un Polo sovranista (va da sé; extraparlamentare) e confluire nel Polo di centrodestra a trazione leghista, ma confluirvi con una propria Lista alle prossime elezioni politiche nazionali; Elaborare un progetto alternativo a tutte le forze parlamentari esistenti (quindi, anche alle forze parlamentari di centrodestra), raggruppando tutte le forze sovraniste extraparlamentari ed andando alle prossime elezioni politiche nazionali con una propria lista. Dopo l’eventuale elezione di propri deputati e senatori, restare autonomi anche in Parlamento, non entrando in nessuna coalizione di governo; Presentarsi da soli alle prossime elezioni politiche nazionali come Polo Sovranista ed in caso di elezione di propri parlamentari trattare con il Polo di centrodestra una partecipazione alla maggioranza di Fino a poco tempo fa c’era anche una sotto-opzione che riguardava il M5S, ma la sciagurata idea del governo giallorosso ha fatto del M5S un morto politico che cammina. Il mondo sovranista non dimenticherà mai il grande tradimento del M5S. Discorso chiuso per sempre, a meno di clamorosi e per il momento imprevedibili sviluppi; Nella impossibilità di costituire un vasto Polo Sovranista sufficientemente forte, limitarsi ad aggregare solo alcune sigle e ad appoggiare esternamente il Polo di centrodestra, magari chiedendo al cdx una poco più che simbolica rappresentanza parlamentare sotto forma di ‘diritto di tribuna’ o come indipendenti, operando a tutti gli effetti come alleati del centrodestra.

Questi sono i paletti entro cui il sovranismo vero e proprio, cioè il sovranismo extraparlamentare, potrà agire sempre nel caso in cui le sigle sovraniste exraparlamentari ed i sovranisti sciolti da legami con sigle, in altre parole, l’arcipelago sovranista extraparlamentare insomma, voglia avere finalmente anche un ruolo direttamente politico nel Paese. Il ‘che fare’ ci sembra già delimitato entro una griglia di opzioni ben precise e delineate.

NUOVO PARTITO D’AZIONE

