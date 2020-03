CONDIVIDI L'ARTICOLO

Egregio Presidente Mattarella,

ho esitato a lungo prima di scriverle questa missiva, ma al punto in cui siamo arrivati credo che sia venuta l’ora di grandi decisioni, decisioni urgenti e drastiche. Questo governo Conte, il governo presieduto da uno che non è stato mai eletto e votato, è palesemente incapace di gestire il dramma del coronavirus. Ma non è solo il coronavirus il problema. Questo governo di incapaci sta al suo posto solo perché vuol mantenersi la poltrona, non per servire il popolo italiano. In soli pochi mesi di secondo governo Conte l’Italia si è trasformata in un Paese da incubo. Non che prima fosse facile vivere in Italia, tutt’altro, ma ancora si riusciva in qualche modo a reggere. Il secondo governo Conte, invece, sta facendo saltare l’Italia in aria. Ha acuito la crisi dell’ordine pubblico, riaprendo sciaguratamente i porti a tutti i cosiddetti ‘migranti’, che spesso migranti neppure sono ma avventurieri in cerca di fortuna in Italia. La fortuna la trovano qui da noi perché si sottraggono alla legge dei loro Paesi (tanti pregiudicati arrivano sui barconi) e poi perché l’Italia è costretta sempre più a mantenerli sine die, togliendo risorse preziose da altre poste di bilancio (vedi gli ospedali iperstressati dalla crisi del coronavirus). Aprendo i porti a tutti, il secondo governo Conte sta rendendo irrespirabile l’aria delle città italiane. Poi c’è il Fisco. Il secondo governo Conte sta introducendo di soppiatto uno stato totalitario fiscale, il secondo governo Conte sta, con una miriade di provvedimenti, rendendo impossibile la vita alle Partita Iva ed a chi mantiene in piedi questo dissestatissimo Paese, già abbondantemente rovinato durante il lungo arco di settanta anni da classi politiche semplicemente indegne. Ma non è tutto. Ci mancava proprio una crisi sanitaria che il governo Conte sta trasformando in pandemia. Aveva esordito sulla crisi coronavirus additando molti italiani tra i più prudenti e realisti come razzisti e li invitava ad abbracciare i cinesi. La comunicazione del governo è dilettantesca e sta provocando guai su guai, come, ad esempio la vicenda del decreto che chiude la Lombardia. Gestione pedestre della chiusura con una ‘fuga di notizie’ causata dal governo che ha provocato un esodo di massa verso il Sud; un esodo che pagheremo caro.

Gentile Presidente Mattarella, siamo diventati gli zimbelli del mondo intero, grazie ad un personaggio avido solo di potere come il sedicente avvocato del popolo Giuseppe Conte. Come noi del Nuovo Partito d’Azione avevamo scritto dal primo giorno del secondo governo Conte, con lui l’Italia non avrebbe retto che pochi mesi. Ci sembra che stia andando proprio così ed allora dobbiamo chiedere a Lei di dare un segnale forte e di non nascondersi dietro il galateo istituzionale. Detto in parole più chiare e spicce, La invitiamo a mettere in campo tutti i mezzi che Lei ha a disposizione, signor Presidente, per porre fine a questa nefasta esperienza di governo. L’Italia in questa emergenza totale (non solo quella sanitaria, ma quella finanziaria, fiscale, dell’ordine pubblico, eccetera) ha bisogno di tornare subito alle elezioni e di avere un governo legittimato dal voto degli elettori. Ma capiamo benissimo che non si può andare al voto in una complessa e drammatica emergenza come quella che stiamo vivendo in questi giorni e quindi, nell’ottica di uscire dalla emergenza sanitaria e di restituire la parola al popolo, noi Le chiediamo di favorire in tutti i modi la nascita di un governo di salute pubblica con la partecipazione di tutti i partiti presenti in Parlamento e di personalità di chiara fama che hanno onorato e servito il Paese nei ranghi della carriera militare, nel campo della medicina, della cultura e della economia. La giudicheremo anche per la sua capacità di rivestire un ruolo attivo nello sforzo di salvare l’Italia dalla catastrofe.

Cordialissimi saluti.

PINO A. QUARTANA

Presidente nazionale del NUOVO PARTITO D’AZIONE – Club dei Giacobini – Roma

